Названы самые высокооплачиваемые подработки россиян

«Консоль»: средний чек самозанятых за разработку сайтов превысил 224 тыс. рублей
Самой высокооплачиваемой удаленной подработкой у самозанятых россиян стала разработка сайтов. Средний чек в этой сфере составил 224 355 рублей за проект. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики платформы для работы с самозанятыми «Консоль».

На втором месте оказалось проектирование — 187 360 рублей за проект в среднем. Третью строчку заняли психологические консультации со средним чеком 180 566 рублей в среднем.

В пятерку также вошли монтаж видео и дистрибуция музыки. Видеомонтажеры получают в среднем 130 754 рубля за проект, специалисты по дистрибуции музыки — 126 555 рублей.

По данным «Консоли», 62% россиян совмещают работу в найме с подработками. Чаще всего люди ищут онлайн-занятость: так не нужно тратить время на дорогу, а часть задач можно делать параллельно с основной работой. В компании отметили, что самые высокие чеки приходятся на сферы, где нужны квалификация, опыт и портфолио.

«Удаленная подработка перестала быть историей только про курьеров или простые разовые задачи. Сегодня многие специалисты совмещают основную работу в найме с проектной деятельностью по вечерам или в выходные. Для бизнеса такой формат тоже удобен: компании могут быстро привлекать специалистов под конкретные задачи без расширения штата», — отметила HR-директор «Консоли» Галина Юрманова.

