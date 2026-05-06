Россиянки хотят, чтобы мужчины активнее участвовали в подготовке отпуска

Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и онлайн-сервиса психотерапии «Ясно», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени.

Несмотря на то что мужчины, по их словам, активно участвуют в подготовке поездок, 60% женщин хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. Среди мужчин 45% признали, что сами хотели бы чаще заниматься организацией путешествий. При этом 43% мужчин заявили, что им, в свою очередь, не хватает поддержки партнерши в этом вопросе.

В то же время конфликты из-за путешествий большинство респондентов называют редкими. Среди женщин 69% сообщили, что ссоры при планировании или во время поездки происходят редко, еще 22% — что их не бывает никогда. Среди мужчин так ответили 72% и 18% соответственно. О регулярных разногласиях рассказали только 10% опрошенных в каждой группе.

Если споры все же возникают, чаще всего пары находят компромисс. Так, 45% женщин и 35% мужчин рассказали, что обычно приходят к варианту, при котором каждому приходится немного уступить. Еще 32% женщин и 43% мужчин отметили, что в итоге им удается принять общее решение, которым довольны все.

Разница в восприятии заметна и при оценке отдельных задач. Мужчины чаще говорят, что отвечают за ключевые этапы подготовки поездки — от выбора направления до организации досуга. Самый большой разрыв связан с планированием бюджета: 46% мужчин считают эту задачу своей зоной ответственности, тогда как среди женщин так ответили 30%. Покупку билетов мужчины также чаще относят к своим обязанностям — 57% против 45% среди женщин.

Управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова пояснила, что разное ощущение вклада может быть связано с тем, какие именно задачи берет на себя каждый партнер.

«В организации поездки роли часто распределяются неравномерно: по нашим данным, женщины чаще берут на себя исследовательскую часть — ищут варианты размещения на сервисе, сравнивают предложения и изучают отзывы, тогда как мужчины чаще подключаются на этапе оплаты и финальных решений. В результате у партнеров может складываться разное ощущение собственного вклада: один тратит больше времени на выбор и проработку деталей, другой — на принятие решений и организационные шаги», — заключила она.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян.

