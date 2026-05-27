Стало известно, как повлияет открытие Ормуза на стоимость доллара

Доллар на российском рынке может вернуться в диапазон 75–80 рублей, если Ормузский пролив откроют, а нефть Brent подешевеет до $85–90 за баррель. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по продукту инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев.

«Ключевым фактором для доллара сейчас остается политика ФРС. Если снижение цен на нефть начнет ослаблять инфляционное давление в США, рынок может активнее закладывать будущее снижение ставок — и в таком сценарии доллар способен перейти к умеренному ослаблению в среднесрочной перспективе. При нефти дешевле $90 за баррель индекс доллара может опуститься в район 101–103 пунктов против текущих повышенных уровней. С рублем картина менее прямая. Снижение геополитической напряженности поддерживает рынки, но падение цен на нефть может ударить по экспортной выручке России. Для рубля это уже риск», — отметил Михеев.

По его словам, при снижении Brent к $85–90 доллар на российском рынке может вернуться в диапазон 75–80 рублей, особенно если параллельно начнет восстанавливаться импорт и спрос на валюту внутри страны.

Однако и для американской валюты деэскалация — скорее минус. В периоды геополитических кризисов доллар обычно укрепляется: инвесторы уходят в него как в защитный актив, а когда риски снижаются, часть денег возвращается в акции, сырье и валюты развивающихся стран, пояснил Михеев.

По данным Investing.com, 26 мая курс доллара на внебиржевом рынке превышал 71,35 рубля.

Ранее экономист объяснила нехватку долларов в обменниках.