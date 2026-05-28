Россиянам пообещали сохранение гибридного формата работы в 2027 году

Полного отказа от удаленной работы в России в 2027 году не произойдет — работодатели сделают ставку на гибридный формат, заявила «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Полного отказа от удаленной работы в России в 2027 году, скорее всего, не произойдет, однако после нескольких лет массовой дистанционной работы многие компании пришли к выводу, что полностью удаленный формат подходит не всем функциям и не всем командам. Работодатели, которые не смогли перестроить системы управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей», — отметила Шульженко.

По ее словам, удаленная работа точно сохранится в IT, аналитике, маркетинге, дизайне, то есть там, где результат можно легко измерить количественными показателями, а также там, где между работодателями обострена конкуренция за ценных и квалифицированных специалистов.

«Сейчас именно гибридный формат становится основным компромиссом рынка труда: бизнес получает больше живого взаимодействия, а сотрудники — гибкость к планированию своего рабочего дня: часть дней в офисе и часть дней на удаленке. Сегодня гибкость формата работы становится частью ценностного предложения работодателя. Компании, которые умеют выстраивать доверие, автономность и комфортную рабочую среду, выигрывают в удержании сильных специалистов», — заключила Шульженко.

Ранее стало известно, скольких россиян беспокоят по работе в отпуске.