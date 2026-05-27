Стало известно, скольких россиян беспокоят по работе в отпуске

Работодатели беспокоят в отпуске более двух третей опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

19,5% опрошенных заявили, что сталкиваются с этим постоянно, 37,8% — время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически нет отпуска. Лишь 31,7% опрошенных никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска.

Из тех, кого беспокоят по работе на отдыхе, полноценно включаются в рабочий процесс менее половины (42,5%). Остальные или просят отложить дела до выхода из отпуска (35%), или вообще не отвечают на рабочие звонки и сообщения (22,5%).

Подобное поведение вполне объяснимо. Самый популярный ответ, за что люди ценят отпуск, — это возможность перезагрузки от накопившихся проблем (25,2% голосов). Для 16,4% важно получить новые впечатления, для 15,1% — поплавать в море и позагорать, для 13,4% — укрепить здоровье, а для 12,2% — посетить новые места. 7,6% используют отпуск, чтобы выполнить личные дела. А каждый десятый россиянин (10,1%) в отпуске мечтает просто выспаться.

60,8% опрошенных считают лето считают идеальным временем года. 19,6% участников опроса считают, что отдыхать лучше всего осенью, еще 10,8% выбирают для этого весну. Зимой предпочитают отдыхать только 8,8% опрошенных.

Однозначно поедут в отпуск этим летом и спланировали поездку 42,7% россиян, чуть менее определенно настроены (хотели бы и, скорее всего, будут отдыхать) 19,5% респондентов. Готовы отказаться от отдыха летом по причине высокой занятости на работе 18,3% россиян, а 7,3% не любят брать отпуск летом. Доля неопределившихся с отдыхом этим летом среди участников опроса составляет 12,2%.

Относительно продолжительности отпуска мнение россиян традиционно. 45,1% устраивает сложившаяся у большинства работодателей практика разбивать годовой отпуск на периоды по две недели. 17,1% опрошенных предпочитают брать отпуск почаще — короткими периодами по несколько раз в год. Но около трети опрошенных (32,9%) скучают по длинным отпускам по месяцу и более, предпочитая отгулять весь положенный за год отпуск в один присест. Наконец, 4,9% участников опроса считают, что отпуск не нужен вообще — чтобы отвлечься от работы, достаточно выходных.

В опросе приняли участие около 3 тыс. россиян.

Ранее в России предложили увеличить число отпускных дней в году.