Россиянам рассказали, как правильно хранить колбасу

Качество и безопасность колбасы зависят от того, насколько правильно продукт хранился в магазине и дома после покупки, рассказал «Газете.Ru» ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев. Он призвал россиян не хранить колбасу в пищевой пленке, так как это создает благоприятную среду для развития бактерий.

«Понять уровень качества продукта для потребителя можно еще на этапе изучения упаковки. Важно обращать внимание не только на срок годности, но и на состав. Чем он понятнее и короче, тем лучше. В мясной продукции на первой строчке состава должны быть мясные ингредиенты и ничто другое. Важную роль играет и содержание соли. Производители обычно указывают на упаковке количество соли или натрия. Нормальным содержанием соли считается массовая доля 1,4–2,3% для вареных колбасных изделий, для полукопченых — 3,2–3,5%, для сырокопченых —не более 6%. Избыточное содержание соли может говорить о попытке усилить вкус или увеличить срок хранения продукта. В летние месяцы, согласно ГОСТу, увеличение допускается», — отметил Сараев.

По его словам, еще в магазине важно внимательно оценивать состояние упаковки и продукта: даже если на упаковке нет очевидных повреждений, насторожить должны отсутствие вакуума, наличие влаги внутри упаковки или ощущение, что она вздута. Все это может говорить о нарушении условий хранения или герметичности, пояснил Сараев. Многое скажет и внешний вид продукции — если есть капли влаги на оболочке, белый налет (если речь не идет о сырокопченых колбасах с допустимой плесенью), загрязненная упаковка или теплая на ощупь продукция в холодильнике магазина — продукт небезопасен, предупредил Сараев.

Он сказал, что современные технологии, например использование модифицированной газовой среды, позволяют замедлить рост микроорганизмов и сохранить свежесть продукта. Поэтому если продукт куплен в герметичной упаковке, ее не стоит вскрывать заранее, посоветовал эксперт. После вскрытия нужно максимально ограничить контакт со светом и воздухом — они ускоряют окислительные процессы и влияют на вкус и аромат, уточнил Сараев. Средний срок хранения варьируется от типа продукции: например, вареную колбасу рекомендуется употребить в течение трех суток, полукопченую — в течение пяти-шести, сырокопченую — не более пяти, подчеркнул Сараев.

«Разрезанный батон колбасы не стоит заворачивать в полиэтилен или плотно закрывать пищевой пленкой. В такой упаковке продукт отсыревает, что создает благоприятную среду для развития бактерий, потери вкуса и ухудшения внешнего вида. Лучше обернуть продукт в пергамент или фольгу и убрать в холодильник», — заключил Сараев.

Ранее врач заявила, что копчености и полуфабрикаты негативно влияют на состояние сосудов.