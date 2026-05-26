Россиянам напомнили, как получить налоговый вычет в 2026 году

Налоговые вычеты позволяют вернуть до 13% от расходов на обучение, лечение и даже занятия спортом. На практике это не «льгота для избранных», а рабочий инструмент, доступный большинству граждан. О том, как он устроен и как им правильно пользоваться, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

«Налоговый вычет — это возврат ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Иными словами, государство возвращает часть средств, которые уже были удержаны из вашего дохода. Если вы официально работаете и платите НДФЛ, у вас есть право на такой возврат», — объяснила она.

Социальные вычеты позволяют компенсировать расходы по нескольким ключевым направлениям.

Образование. Можно вернуть налог как за собственное обучение, так и за обучение детей. Важно, чтобы образовательная организация имела лицензию, а расходы были подтверждены документально.

Медицинские услуги. Сюда входят как базовое лечение, так и более сложные медицинские процедуры. Ключевые условия — наличие лицензии у учреждения и корректно оформленные документы.

Фитнес и спорт. Относительно новая категория вычета, которая уже активно применяется. Важно, чтобы организация входила в утвержденный государством перечень.

«С января 2025 года процедура оформления упростилась. Теперь ФНС может самостоятельно сформировать заявление на вычет на основе данных от организаций. Пользователю остается только подтвердить его в личном кабинете налогоплательщика», — напомнила Волкова.

При этом действуют лимиты: 150 тыс. рублей в год — общий лимит на социальные вычеты (образование, лечение, ДМС, фитнес); 110 тыс. рублей в год — обучение детей (отдельный лимит); дорогостоящее лечение — без ограничения по сумме.

На практике многие не получают вычет не потому, что не имеют на него права, а потому что не доводят процесс до конца.

«Сохраняйте все документы: договоры, чеки, справки. Корректно подавайте декларацию или оформляйте вычет через работодателя. Учитывайте сроки: оформить возврат можно за предыдущие периоды, но в рамках установленного срока», — посоветовала она.

Чтобы максимально использовать этот инструмент, важно действовать системно.

«Проверьте свои расходы за 2025 год — определите, за что можно получить вычет. Сохраняйте документы — даже при автоматическом обмене данными. Зарегистрируйтесь в личном кабинете налогоплательщика. Планируйте расходы — учитывайте лимиты (социальные, имущественные, инвестиционные). Не откладывайте оформление — подать документы можно уже в первом квартале 2026 года», — посоветовала эксперт.

Налоговые вычеты — это не разовая «приятная опция», а элемент системного управления деньгами. Когда человек начинает учитывать такие инструменты, меняется сам подход к финансам. Появляется понимание, какие расходы можно частично компенсировать и как это влияет на бюджет.

«Фактически речь идет о возврате средств, которые можно направить на накопления, инвестиции или закрытие обязательств. Именно поэтому финансовая грамотность — это не только про доходы и инвестиции, но и про умение использовать уже доступные механизмы. Если вы тратите деньги на образование, здоровье или спорт, важно задать себе простой вопрос: возвращаете ли вы свои 13%? Если нет — значит, вы добровольно отказываетесь от денег, которые могли бы работать на ваши цели», — резюмировала Волкова.

