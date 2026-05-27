Финскому «ягодному картелю» грозит штраф почти на €9,5 млн

Четырем крупнейшим финским ягодным компаниям грозит штраф на общую сумму около €9,4 млн за участие в картельном сговоре, длившемся не менее десяти лет. Такое требование направило в Рыночный суд Финляндское управление по конкуренции и защите прав потребителей (KKV), сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

По его данным, в период с 2013 по 2023 годы пять ведущих игроков отрасли — Polarica, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Arctic International и Kaskein Marja — координировали закупочные цены для сборщиков черники, брусники и морошки. Сговор осуществлялся через телефонные звонки, текстовые сообщения и переписку в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), причем особенно активно — в разгар сезона сбора ягод.

Кроме того, компании обменивались коммерчески чувствительной информацией об оптовых ценах на замороженные ягоды и факторах, влияющих на рыночную ситуацию.

Глава KKV Кирси Лейво назвала их объединение «долгосрочным и серьезным картелем», который напрямую навредил сборщикам и ослабил конкуренцию на рынке замороженной продукции.

Пятая компания-участник, Kiantama, освобождена от штрафных санкций за сотрудничество со следствием: она сдала картель властям после внезапных проверок в офисах в сентябре 2023 года. В противном случае ей грозило бы взыскание на сумму около €1,4 млн.

Самый крупный штраф — почти €6 млн — предложен для Polarica и ее структур. Marja Bothnia Berries должна заплатить около €1,8 млн, уже обанкроченная Arctic International с партнерами — около €970 тысяч, а Kaskein Marja — €785 тысяч евро. Некоторые из этих компаний ранее фигурировали в уголовных делах о торговле людьми и коррупции с участием тайских сборщиков ягод.

