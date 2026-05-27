Война США и Израиля против Ирана
Еще два супертанкера с нефтью прошли через Ормузский пролив

Bloomberg: супертанкеры Eagle Veracruz и Nissos Keros прошли через Ормуз 26 мая
За последние 24 часа через Ормузский пролив смогли пройти два не связанных с Ираном супертанкера. Речь идет о судах Eagle Veracruz (связан с Сингапуром) и Nissos Keros (принадлежит Греции), которые прошли через морской коридор 26 мая. пишет Bloomberg.

Отмечается, что суда транспортируют нефть из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Агентство со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов уточняет, что всего за прошедшие сутки через Ормуз прошли пять судов: два покинули морской коридор, а три — зашли. С начала недели, с 25 по 27 мая, через Ормуз экспортировано 4 млн баррелей нефти, отмечает Bloomberg.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников ранее писала, что США в тайне координируют пересечение судами Ормузского пролива.

В начале мая США попытались направлять суда через пролив в рамках инициативы под названием «Проект Свобода», которая была приостановлена ​​после того, как Иран начал атаковать суда, а Саудовская Аравия ограничила доступ Вашингтону к своим базам и воздушному пространству.

