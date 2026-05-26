Стало известно, сколько россияне тратят на детей летом

Каждый четвертый опрошенный россиянин летом тратит на детей от 21 тыс. рублей

Средний ежемесячный бюджет на одного ребенка у большинства семей в России на это лето составляет от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Так, 27,8% респондентов тратят 21–30 тыс. рублей, еще 26,4% — 10–15 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Альфа-Деньги» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом каждый шестой (16,6%) тратит на ребенка более 30 тыс. рублей в месяц.

10% россиян отмечают, что летом траты на детей растут — прежде всего из-за расходов на отдых (23,3%), подготовку к школе (17,9%) и поездки в лагеря (6,1%). Еще 31,5% говорят, что их расходы остаются примерно на том же уровне, что и в другие сезоны, а 21,2% считают, что летом, наоборот, удается немного сэкономить — например, за счет отсутствия школьных расходов и дополнительных занятий.

Если летние расходы увеличиваются, то чаще всего речь идет о значительных суммах. Среди тех, кто ожидает роста затрат, 23,1% планируют дополнительно потратить от 21 тыс. до 30 тыс. рублей на одного ребенка, а еще 11,3% — более 30 тыс. рублей.

Главной статьей летних расходов семьи называют совместный отдых с ребенком — этот вариант выбрали 23,3% опрошенных. На втором месте — ранняя подготовка к школе (17,9%). Также в числе значимых расходов — поездки в лагеря и летние школы (6,1%), лечение и оздоровление (6%), спортивные занятия и секции (4,9%).

Для многих семей лето становится поводом пересматривать привычный бюджет. 30,3% россиян рассказали, что каждый год заранее перераспределяют расходы с учетом детских летних трат. Еще 8,6% признались, что регулярно сталкиваются с непредвиденными расходами на детей.

При этом большинство семей стараются справляться с сезонной нагрузкой без заемных средств. 41,5% оплачивают летние расходы на ребенка из текущего дохода, 11,6% используют одновременно доход и накопления, а 8,8% заранее откладывают деньги специально на эти цели. К кредитам, рассрочке или микрозаймам прибегают 2,5% опрошенных.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

