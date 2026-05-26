Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, сколько россияне тратят на детей летом

Каждый четвертый опрошенный россиянин летом тратит на детей от 21 тыс. рублей
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Средний ежемесячный бюджет на одного ребенка у большинства семей в России на это лето составляет от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Так, 27,8% респондентов тратят 21–30 тыс. рублей, еще 26,4% — 10–15 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Альфа-Деньги» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом каждый шестой (16,6%) тратит на ребенка более 30 тыс. рублей в месяц.

10% россиян отмечают, что летом траты на детей растут — прежде всего из-за расходов на отдых (23,3%), подготовку к школе (17,9%) и поездки в лагеря (6,1%). Еще 31,5% говорят, что их расходы остаются примерно на том же уровне, что и в другие сезоны, а 21,2% считают, что летом, наоборот, удается немного сэкономить — например, за счет отсутствия школьных расходов и дополнительных занятий.

Если летние расходы увеличиваются, то чаще всего речь идет о значительных суммах. Среди тех, кто ожидает роста затрат, 23,1% планируют дополнительно потратить от 21 тыс. до 30 тыс. рублей на одного ребенка, а еще 11,3% — более 30 тыс. рублей.

Главной статьей летних расходов семьи называют совместный отдых с ребенком — этот вариант выбрали 23,3% опрошенных. На втором месте — ранняя подготовка к школе (17,9%). Также в числе значимых расходов — поездки в лагеря и летние школы (6,1%), лечение и оздоровление (6%), спортивные занятия и секции (4,9%).

Для многих семей лето становится поводом пересматривать привычный бюджет. 30,3% россиян рассказали, что каждый год заранее перераспределяют расходы с учетом детских летних трат. Еще 8,6% признались, что регулярно сталкиваются с непредвиденными расходами на детей.

При этом большинство семей стараются справляться с сезонной нагрузкой без заемных средств. 41,5% оплачивают летние расходы на ребенка из текущего дохода, 11,6% используют одновременно доход и накопления, а 8,8% заранее откладывают деньги специально на эти цели. К кредитам, рассрочке или микрозаймам прибегают 2,5% опрошенных.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее были названы «священные» категории трат россиян.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!