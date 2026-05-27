Страховщик выплатил россиянину миллионы из-за дефицита одной детали для его машины

АСН: страховщик выплатил владельцу Toyota 13,7 млн из-за невозможности ремонта
Страховая компания «АльфаСтрахование» выплатила владельцу Toyota Land Cruiser 300 13,7 млн рублей из-за отсутствия одной детали. Об этом сообщает Агентство страховых новостей (АСН).

Отмечается, что владелец намеревался восстановить машину после аварии, в результате ДТП автомобилю требовалась замена рамы. Официальный дилер Toyota оценил ремонт в 6,7 млн рублей. Но из-за проблем с логистикой рамку оказалось невозможно ввезти в Россию.

В результате страховая компания приняла решение возместить владельцу автомобиля его полную стоимость.

Татьяна Коробейникова, директор Ижевского филиала «АльфаСтрахование» назвала проблему поставки запчастей для премиальных автомобилей сегодня реальным вызовом для всего рынка автострахования.

«Рама кузова — несущий элемент конструкции, замена которого регламентирована технологией производителя. Когда запчасть недоступна в стране и перспективы ее поставки неопределенны, удерживать автомобиль в ожидании — значит перекладывать на клиента риски, которые он не должен нести. В таких случаях единственное корректное решение — полная выплата страховой суммы», — добавила она.

