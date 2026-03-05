Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Автомобили

Россиянам рассказали, как действовать при повреждении автомобиля глыбой льда

Эксперт Лысой: при падении льда на машину нужно обратиться в страховую компанию
John1179/Shutterstock/FOTODOM

Перепады температур, характерные для начала весеннего сезона, повышают риск схода снега и льда с крыш зданий и других конструкций. Если в результате такой ситуации оказался поврежден автомобиль, владелец может получить компенсацию. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков «СберСтрахования» Егор Лысой.

Эксперт объяснил, что в случае повреждения машины в первую очередь нужно уведомить о произошедшем свою страховую компанию. Специалисты должны будут проконсультировать владельца авто, объяснив, какие шаги следует предпринять дальше и какие документы необходимо подготовить. Затем водителю следует зафиксировать обстоятельства произошедшего с помощью фотографий и видеосъемки на месте происшествия. При этом важно сделать кадры с разных ракурсов, запечатлев общий план территории, здание, с которого упала глыба, видимые повреждения и государственный номер автомобиля.

По словам специалиста, убрать упавшие обломки можно только после того, как сотрудники полиции оформят инцидент. После этого все собранные материалы нужно передать в страховую компанию.

«Возможность компенсации сохраняется и в случае отсутствия полиса каско. Виновным в подобных ситуациях может быть признана организация или человек, ответственный за содержание здания. Это может быть управляющая компания, собственник объекта или эксплуатирующая организация», — подчеркнул автоэксперт.

Он отметил, что в большинстве случаев сначала направляется досудебная претензия с описанием обстоятельств, расчетом ущерба и документами, подтверждающими инцидент. В случае отказа вопрос будет решаться в судебном порядке. Суд оценивает, соблюдал ли водитель установленные правила парковки и обращал ли внимание на предупреждающие объявления. Если нарушений не было, ответственную сторону могут обязать возместить ущерб.

Ранее автоэксперт объяснил, чем опасна парковка автомобиля в сугробе.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!