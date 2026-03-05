Россиянам рассказали, как действовать при повреждении автомобиля глыбой льда

Перепады температур, характерные для начала весеннего сезона, повышают риск схода снега и льда с крыш зданий и других конструкций. Если в результате такой ситуации оказался поврежден автомобиль, владелец может получить компенсацию. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков «СберСтрахования» Егор Лысой.

Эксперт объяснил, что в случае повреждения машины в первую очередь нужно уведомить о произошедшем свою страховую компанию. Специалисты должны будут проконсультировать владельца авто, объяснив, какие шаги следует предпринять дальше и какие документы необходимо подготовить. Затем водителю следует зафиксировать обстоятельства произошедшего с помощью фотографий и видеосъемки на месте происшествия. При этом важно сделать кадры с разных ракурсов, запечатлев общий план территории, здание, с которого упала глыба, видимые повреждения и государственный номер автомобиля.

По словам специалиста, убрать упавшие обломки можно только после того, как сотрудники полиции оформят инцидент. После этого все собранные материалы нужно передать в страховую компанию.

«Возможность компенсации сохраняется и в случае отсутствия полиса каско. Виновным в подобных ситуациях может быть признана организация или человек, ответственный за содержание здания. Это может быть управляющая компания, собственник объекта или эксплуатирующая организация», — подчеркнул автоэксперт.

Он отметил, что в большинстве случаев сначала направляется досудебная претензия с описанием обстоятельств, расчетом ущерба и документами, подтверждающими инцидент. В случае отказа вопрос будет решаться в судебном порядке. Суд оценивает, соблюдал ли водитель установленные правила парковки и обращал ли внимание на предупреждающие объявления. Если нарушений не было, ответственную сторону могут обязать возместить ущерб.

