Финансист рассказал, как на банках отразится списание долгов участникам СВО

Финансист Мехтиев: кредиты участников СВО лягут на банки, но не ударят по ним
В России пока точно не определили, кто будет гасить долги участников СВО по новому закону, однако вероятнее всего, что кредиты лягут на плечи банков. Серьезным ударом для них это не станет, условия выдачи займов пересматриваться не будут, считает гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Так он в беседе с НСН прокомментировал новый закон, освобождающий участников спецоперации от уплаты долгов по просроченным кредитным договорам. По мнению аналитика, списание скорее всего будут производить за счет кредиторов. Эксперт напомнил, что ранее государство компенсировало банкам 50% издержек – по его мнению, есть вероятность введения аналогичной схемы.

Что касается этапа выдачи кредитов, то банки вряд ли из-за нового закона пересмотрят оценку рисков, считает Мехтиев.

«Достаточно сложно прогнозировать, пойдет мужчина на СВО или нет, это странно и нелепо не выдавать кредит только на таком предположении, — пояснил он. — Я думаю, что большинство кредитных организаций не будет менять свои подходы к оценке рисков».

Специалист также усомнился, что списание долгов повлияет на ценовую политику банков – по его словам, речь идет не о столь огромных суммах, чтобы принимать такие меры, причем даже в случае, если государство не будет компенсировать потери финансовым организациям.

Напомним, закон об освобождении участников спецоперации от уплаты долгов по просроченным кредитным договорам президент РФ Владимир Путин подписал накануне. Он затронет военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов. Согласно закону, должник должен иметь на руках решение суда о взыскании задолженности, исполнительный документ или его предъявление к исполнению, вступившие в силу до этой даты. При этом размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей.

