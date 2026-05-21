Россиянам объяснили, как взять кредит при плохой кредитной истории

Кредитная история — это набор фактов о ваших прошлых и текущих обязательствах. В ней отражаются не только кредиты и платежи, но и обращения за кредитом и решение кредитора (одобрение или отказ). О том, реально ли взять кредит при плохой кредитной истории, «Газете.Ru» рассказал Александр Гриф, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ.

Плохой историей обычно считают регулярные задержки платежей, длительные просрочки, чрезмерную долговую нагрузку и ситуацию, когда за короткое время подают много заявок. Отдельная проблема — ошибки в данных или попытки мошенников оформить заем по чужим документам.

«Реально ли получить кредит при плохой истории? Да, но чаще всего это сложнее. Банк может отказать или предложить менее выгодные условия по сравнению со стандартной программой», — объяснил он.

Плохая история не является «пожизненным приговором»: если текущие платежи идут вовремя, со временем формируется новый слой данных, который банки обычно оценивают внимательнее, чем старые ошибки.

Чтобы повысить шанс одобрения без лишних переплат, первый шаг — проверить факты. По закону кредитный отчет можно бесплатно получить не более двух раз в год в каждом бюро, где хранится ваша история. Далее платно. Чтобы понять, в каких бюро лежит история (основных три), используется Центральный каталог кредитных историй: запрос можно подать дистанционно, в том числе через Госуслуги.

«Второй шаг — убрать цифровые неточности. Если нашли ошибку, ее можно оспорить: подать заявление в соответствующее бюро или обратиться прямо к кредитору, который передал сведения. Бюро обязано провести проверку и дать ответ в установленный срок (обычно он указывается при формировании заявки)», — пояснил он.

Третий шаг — финансовая гигиена. Закройте текущие просрочки, снизьте долговую нагрузку и не рассылайте десятки заявок подряд: факт обращения и результат рассмотрения фиксируются в истории и воспринимаются как сигнал риска.

«Быстро «стереть» плохую кредитную историю без оснований нельзя. Удалить тоже нельзя. Часто предложения «улучшить или исправить кредитную историю за деньги» — признак мошенничества. Рабочая стратегия проще: не допускать просрочек и постепенно накапливать положительные записи. Либо начать с одного маленького нового кредита, на небольшую сумму. Четко платить по нему, и появится новый слой данных с положительной динамикой платежей», — подчеркнул эксперт.

Если негатив появился из-за ошибки или мошенничества, сначала добейтесь корректности данных через оспаривание, а затем занимайтесь «лечением» истории дисциплиной платежей.

В кредитовании «суверенитет» — это умение управлять решениями и данными. Код субъекта для запросов через сервис Банка России по смыслу сравним с PIN-кодом и требует такой же осторожности. Регулярная проверка кредитного отчета и быстрое исправление ошибок — базовая защита финансовой репутации.

«Взять кредит с плохой кредитной историей реально, но условия чаще строже, а риск попасть на «быстрые решения» от мошенников выше, что приведет к дополнительным финансовым потерям. Самый надежный подход: сначала проверить и привести в порядок кредитный отчет, затем выбирать продукт, который вы гарантированно сможете обслуживать без просрочек. И действовать по выбранному вами плану», — резюмировал он.

