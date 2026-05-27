В России увидели заметное замедление инфляции

Экономист Кузнецова: инфляция заметно замедлилась, но цены массово не снижаются
Инфляция в России заметно замедлилась, но цены в экономике еще не начали массово снижаться, заявила «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«С начала мая потребительские цены все равно остаются в небольшом плюсе, а с начала года рост цен сохраняется. Фиксируемая дефляция в России — это не разворот всей ценовой динамики, а скорее локальный недельный эпизод на фоне охлаждения спроса и сезонных факторов. По данным Росстата, снижение цен с 13 по 18 мая составило 0,02%, при этом с начала месяца цены выросли на 0,04%, а с начала года — на 3,15%.  Главный вклад в такую дефляцию, скорее всего, внесла плодоовощная группа», — отметила Кузнецова.

По ее словам, весной и в начале лета традиционно снижаются цены на часть овощей и фруктов: увеличивается предложение, меняется сезонная структура поставок, часть импортной продукции замещается более дешевой сезонной. Поэтому потребитель может видеть снижение цен на огурцы, помидоры, яйца или отдельные продукты, но это не значит, что дешевеет вся потребительская корзина, сказала экономист. Например, по данным Росстата, за неделю с 13 по 18 мая плодоовощная продукция подешевела в среднем на 2,2%, яйца — на 2%, но сахар, наоборот, вырос на 0,7%, добавила Кузнецова.

Она считает, что в ближайшие недели мы еще увидим отдельные периоды недельной дефляции, особенно если сохранится сезонное удешевление овощей и фруктов, крепкий рубль и слабый потребительский спрос. Но для устойчивой дефляции нужны совсем другие условия: широкое снижение цен по большинству категорий, падение спроса, снижение издержек бизнеса и отсутствие новых внешних шоков, сказала Кузнецова. По ее словам, пока такого набора факторов нет. Сейчас базовый сценарий больше похож не на дефляцию, а на постепенный переход от высокой инфляции к более умеренному росту цен, считает экономист.

«Для россиян недельная дефляция означает не то, что «цены пошли назад», а то, что инфляционное давление стало слабее. Для бизнеса это сигнал: покупатель становится более чувствительным к цене, а конкуренция за спрос усиливается. Для Банка России такие данные могут стать дополнительным аргументом в пользу осторожного снижения ключевой ставки, но точно не поводом для резких решений. ЦБ будет смотреть не на одну неделю, а на устойчивость тренда, инфляционные ожидания, кредитование, курс рубля и динамику цен по широкой корзине. Поэтому главный вывод такой: недельная дефляция — хороший статистический сигнал, но пока не доказательство, что Россия вошла в период устойчивого снижения цен», — заключила Кузнецова.

Ранее Росстат впервые в этом году зафиксировал недельную дефляцию.

 
