Россиянам пообещали реальный рост зарплат в 2027 году

Реальные зарплаты россиян в 2027 году при базовом сценарии могут вырасти только на 0,5–1%. После быстрого подъема в 2024–2025 годах сработает эффект высокой базы, а компании будут считать расходы жестче, чем раньше. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Так он прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале реальные зарплаты в России выросли на 2,6%, хотя динамика экономики остается отрицательной.

По словам Трепольского, главная причина такого разрыва — нехватка людей. Когда работников мало, зарплаты растут даже в слабой экономике: бизнесу приходится не просто искать кадры, а перекупать их у конкурентов и смежных отраслей, подчеркнул эксперт.

«Ключевая причина — жесткий дефицит кадров. Когда предложение на рынке труда ограничено, цена ресурса — зарплата — растет даже при падении общего объема производства. Предприятия, особенно в индустриальном секторе, вынуждены переплачивать за людей вне зависимости от текущих финансовых результатов.

Во второй половине 2026 года рост реальных зарплат еще может сохраниться. Но темпы, скорее всего, начнут слабеть: маржа у компаний не бесконечная, а бюджетные расходы тоже придется считать. Поэтому номинальные прибавки все чаще будет съедать инфляция», — отметил Трепольский.

По его словам, в 2027 году на зарплаты сильнее всего будут давить три вещи: дефицит кадров, инфляция и прибыль компаний. Работников по-прежнему будет не хватать из-за демографии, инфляция задаст минимальный уровень индексаций, а прибыль бизнеса покажет, сколько компании реально могут тратить на персонал, пояснил эксперт.

Он добавил, что быстрее всего зарплаты могут расти в высокотехнологичном производстве, IT, кибербезопасности, инжиниринге и логистике, особенно там, где нужны редкие компетенции и новые транспортные коридоры. Слабее ситуация будет в ритейле, сфере услуг, HoReCa и других отраслях с низкой добавленной стоимостью, считает Трепольский. Там компаниям все сложнее перекладывать рост расходов на покупателей, поэтому часть бизнеса будет экономить на персонале, чтобы удержать рентабельность, заключил эксперт.

