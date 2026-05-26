Стало известно, какие десерты любят россияне

Х5: чизкейк с разными начинками стал самым популярным десертом у россиян
Самым популярным десертом у россиян является чизкейк с разными начинками — клубникой, персиково-манговым и апельсиновым джемом. В топ также вошли панна-котта с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожное «Красный бархат», моти с черникой и яблочный пирог. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики X5.

«В ближайшее время в рейтинге появятся новые ЗОЖ-десерты и сладости в азиатском стиле. Эти направления сегодня активно развиваются, и на блюда таких категорий стремительно растет спрос. Сейчас в топ-10 городов по спросу на десерты входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Казань, Пермь и Краснодар. Это связано с числом потенциальных покупателей и быстрым ритмом жизни в крупных городах: у многих не хватает времени даже на обычную готовку», — отметили аналитики.

По данным компании, готовую еду, включая десерты, россияне чаще покупают в будни. Спрос растет с понедельника, когда на него приходится 14,8% недельных продаж, до пятницы — 16,2%. В X5 объяснили это тем, что к концу рабочей недели люди чаще хотят отдохнуть от готовки перед выходными. В субботу и воскресенье спрос немного снижается: появляется больше времени, в том числе на домашнюю еду.

В X5 также отметили, что готовую еду стали покупать не только на обед или ужин. Ее берут в течение дня и под разные поводы.

Еще один фактор — уровень стресса у жителей крупных городов, который, по данным X5, коррелирует с покупками сладкого. При этом готовые десерты позволяют не покупать целый торт, если вкусы в семье разные.

«Если один член семьи хочет «Наполеон», а другой — «Медовик», то необязательно покупать целый торт», — пояснили аналитики.

Готовая еда набирает популярность не только в миллионниках. По данным индекса «Цезаря», в первом квартале 2026 года быстрее всего спрос рос в Тульской и Иркутской областях, Красноярском и Ставропольском краях. В X5 связывают это с эффектом низкой базы и расширением ассортимента.

Опрос Роскачества показал, что для половины респондентов готовая еда составляет от 10% до 50% еженедельного рациона. Почти 30% участников поставили такой продукции твердую «четверку» за вкус.

Ранее диетолог раскрыла самые бесполезные «полезные» десерты.

 
