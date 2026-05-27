Россиянам посоветовали выбирать квартиру не только по размеру платежа

Семьям, которые берут в ипотеку студию или однокомнатную квартиру, через два-три года может понадобиться новое жилье. Такой риск возникает, если квартиру выбирают только по ежемесячному платежу, рассказала «Газете.Ru» вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова. По ее словам, норматив 18 кв. м на человека не стоит считать нормой для комфортной жизни.

По ее словам, в январе 2026 года 60% покупателей ипотечного жилья выбрали студию или однокомнатную квартиру. Это исторический максимум и почти повторение ажиотажа лета 2024 года перед изменением условий льготной ипотеки, подчеркнула Ханнанова. По ее словам, при этом в 2025 году в России родилось 1,095 млн детей, и для 60% семей это был уже второй или последующий ребенок.

«Арифметика здесь довольно жесткая: люди покупают квартиру «по бюджету», а через 18 месяцев сталкиваются с вопросом, что текущего метража не хватает и некуда ставить, например, вторую кроватку. С точки зрения рынка компактные квартиры продаются отлично. Но с точки зрения качества жизни семьи это далеко не всегда рациональное решение. При покупке жилья семьи часто смотрят на число комнат и размер платежа, но не просчитывают обычные бытовые сценарии на несколько лет вперед. Квартира должна закрывать не только текущие задачи, но и те, которые появятся через пять-семь лет», — отметила Ханнанова.

Она добавила, что разнополых детей обычно расселяют по отдельным комнатам уже в 7–9 лет, а однополые подростки могут жить вместе дольше — примерно до 13–15 лет. Минимально комфортная площадь на одного ребенка — 8–10 кв. м, а общая детская на двоих требует уже от 16 кв. м., констатировала Ханнанова.

Она добавила, что евротрешка площадью 75–80 кв. м может подойти семье из пяти человек — родителям, двум мальчикам и девочке.

Норматив 18 кв. м на человека не стоит считать мерой комфортной жизни, уверена эксперт. По ее словам, это минимальный социальный ориентир.

«Законодательный норматив 18 квадратных метров на человека — это пол, а не потолок качества жизни. Когда семья ориентируется исключительно на минимально возможный метраж, почти неизбежно возникает необходимость новой сделки через два-три года», — считает Ханнанова.

По ее словам, квартира «впритык» часто оказывается не экономией, а отложенной проблемой: потом семье приходится снова тратить время, деньги и силы на новую сделку.

