Стало известно, сколько стоит подготовка к ЕГЭ в 2026 году

Самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13,6 тыс. рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ — в 580 тыс. рублей и выше. Об этом говорится в исследовании сервиса Okursah, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 до 1,2 тыс. рублей за час, с опытными школьными учителями — от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей за занятие, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями — от 4 тыс. до 10 тыс. рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 тыс. до 150 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Там отмечается, что онлайн-школы оказались более доступным вариантом: средняя стоимость подписки составляет 4–6 тыс. рублей в месяц, а годовая подготовка по одному предмету обычно обходится примерно в 35–50 тыс. рублей. Некоторые онлайн-школы предлагают пакетные тарифы сразу на несколько предметов, что снижает стоимость подготовки в пересчете на один курс.

Групповые курсы при вузах и образовательных центрах в среднем стоят 5–8 тыс. рублей в месяц за предмет, уточняется в исследовании. Такой формат дешевле индивидуальных занятий, но дает меньше персонального внимания ученику, обычно занятия проходят в группах по 10–15 человек, поясняется в исследовании.

Отдельная статья расходов — сопутствующие траты, сказано в исследовании. Учебные пособия и сборники типовых вариантов могут стоить 3–7 тыс. рублей, а платные пробные экзамены — около 1,5–2,5 тыс. рублей за одну попытку, объясняется в исследовании. Для онлайн-обучения иногда также требуется техника: ноутбук, веб-камера, гарнитура или графический планшет, добавляется в документе.

В исследовании приведены примеры расчетов трат на подготовку ЕГЭ.

«Первый сценарий — самостоятельный ученик, который использует бесплатные ресурсы, покупает учебные материалы и берет несколько консультаций у репетитора. В таком случае расходы могут составить около 13,6 тыс. рублей за год. Второй сценарий -— подготовка в онлайн-школе по трем предметам. При подписке около 5,5 тыс. рублей в месяц и дополнительных расходах на пособия и пробники итоговый бюджет составляет примерно 73 тыс. рублей за год.

Третий сценарий — интенсивная подготовка к поступлению в сильный вуз по четырем предметам с экспертами ЕГЭ. В таком случае расходы могут превысить 580 тыс. рублей», — заключается в исследовании.

Аналитики сервиса отметили, что родители часто оценивают подготовку к ЕГЭ по цене одного занятия или месячной подписки, но реальный бюджет складывается из нескольких статей. Помимо уроков, нужно учитывать пробные экзамены, учебные материалы, дополнительные консультации, интенсивы и цифровые сервисы, пояснили аналитики. Поэтому итоговая сумма за год может заметно отличаться от первоначальной оценки, заключили эксперты.

