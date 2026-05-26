В Госдуме оценили назначение Шохина на пост бизнес-омбудсмена

Общественный формат должности бизнес-омбудсмена не означает, что у него станет меньше возможностей для защиты предпринимателей. Напротив, речь идет о формате государственно-частного партнерства, которое поможет росту российской экономики. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, комментируя назначение Александра Шохина новым уполномоченным по правам предпринимателей.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей в рамках АНО станет Александр Шохин. Он сохранит пост президента Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Наумова, речь идет не об ослаблении института, а о формате государственно-частного партнерства.

«Общественно — это не значит слабее, чем государственно. Тем более что речь идет о формате государственно-частного партнерства, к которому мы привыкли в парадигме институтов развития, таких как ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив. Защита предпринимателей тоже должна меняться на фоне цифровизации экономики и управления. Эту работу уже нельзя сводить только к аппарату уполномоченного или отделу в Общественной палате», — отметил Наумов.

Он считает, что к общественному формату нужно добавить корпоративную экспертизу. При этом, подчеркнул депутат, речь не только о крупных компаниях.

«Нужно добавить к этой общественности еще и корпоративность, чтобы интеллект корпораций — не обязательно крупных или каких-то олигархов из 96-го года, а любой динамичной корпорации — давал правильные варианты ответов на возникающие противоречия», — заявил он.

Депутат пояснил, что частная инициатива не всегда укладывается в жесткие бюрократические регламенты. Поэтому предпринимательству нужна защита и адвокатирование, сказал Наумов.

По его словам, прокуратура также защищает интересы бизнеса — в том числе права собственности и от недобросовестных практик. Но задача бизнес-омбудсмена, считает он, шире: выстраивать общественный диалог вокруг предпринимательства.

Он добавил, что отношение к предпринимателям в обществе до сих пор остается неоднозначным. Сейчас, по словам депутата, частную инициативу нужно не ограничивать, а «раскрепостить».

«Нужно все раскрепостить, убрать все устаревшие ограничения. И я уверен, что мы только на этом получим прирост 5% ВВП без всяких дополнительных инструментов», — сказал Наумов.

Ранее Титов назвал логичным назначение Шохина на пост бизнес-омбудсмена.