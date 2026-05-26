Спцепредставитель президента оценил назначение Шохина на пост бизнес-омбудсмена

Титов назвал логичным назначение Шохина на пост бизнес-омбудсмена
Назначение Александра Шохина на пост бизнес-омбудсмена выглядит логичным: он давно занимался структурой, которая должна защищать бизнес. Об этом заявил бывший уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая заявил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, он будет работать в этом качестве в рамках АНО и при этом сохранит пост президента Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам Пескова, институт бизнес-омбудсмена в России будет переформатирован — должность станет общественной.

По его словам, Шохин приходит на этот пост в момент, когда в защите нуждается не только малый и средний бизнес, но и крупные компании.

«Свято место пусто не бывает. Рад, что новым бизнес-омбудсменом стала личность достойного калибра. Все мы знаем, как давно Александр Николаевич выстраивал структуру, ориентированную на защиту бизнеса, поэтому назначение выглядит вполне логичным. Тем более что мы подошли к периоду, когда бизнес действительно нуждается в защите», — сказал Титов.

Он надеется, что новый омбудсмен начнет работу не с чистого листа, а возьмет в нее многолетние наработки предшественников, в том числе региональных команд.

«Опыт накоплен немалый, и я от всей души желаю Александру Шохину достичь нового качества в этом направлении — на благо всем нам», — добавил Титов.

