Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Аналитик спрогнозировал обрушение цен на нефть и замедление роста рубля

Аналитик Соболев: цены на нефть могут опуститься до $88 за баррель
Shutterstock

На ближайшую перспективу ожидается повышенная волатильность на нефтяном рынке, цены продолжат опускаться и могут достичь $88 за баррель. Об этом в беседе с RT сообщил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Комментируя прогноз о ситуации на нефтяном рынке, он подчеркнул, что на данный момент все зависит от переговоров США с Ираном по вопросу возобновления поставок через Ормузский пролив. На данный момент это ключевой фактор, исходя из которого можно делать прогнозы, подчеркнул эксперт.

Соболев напомнил, что с открытия торгов фьючерсы Brent опустились ниже $100. Это, по его словам, говорит о том, что цены могут скорректироваться до $88 за баррель. При этом к началу лета прогнозируется верхняя граница цен на уровне не более $108. На этом фоне укрепление российской нацвалюты будет уже не таким стремительным, считает эксперт.

«Ослабление накала ближневосточного фактора может замедлить рост рубля в недельных диапазонах 70—74 рубля за доллар», — заключил аналитик.

Напомним, накануне августовские фьючерсы на нефть Brent снизились на 6,22% — до $93,98 за баррель, впервые с 21 апреля опустившись ниже отметки $94. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 6,37%, до $90,45. Сообщалось также, что с утра цены заметно снижались на фоне возможного заключения мирной сделки между США и Ираном.

Ранее Иран призвал готовиться к нефти по $200 за баррель.

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!