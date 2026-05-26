Южнокорейская Lotte заявила о намерении продолжать работу в России

Компания из Южной Кореи Lotte будет продолжать деятельность в России

Компания из Южной Кореи Lotte намерена продолжать работу на территории России. Об этом РИА Новости рассказали в Lotte Corporation.

Там отметили, что несмотря на уход глобальных компаний с российского рынка, Lotte остается в РФ и выполняет свою социальную роль как одна из ведущих южнокорейских компаний.

В Lotte подчеркнули, что еще до начала конфликта на Украине компания поддерживала различные социальные и культурные проекты в России, включая Пушкинскую литературную премию и помощь детским домам-побратимам. В настоящее время социальные инициативы Lotte продолжаются из-за геополитических факторов в более сдержанном формате, но не прекращаются.

15 января стало известно, что южнокорейский концерн Hyundai Motor Company принял решение не выкупать свои российские активы. Принадлежавшая Hyundai с 2008 года производственная площадка окончательно перешла в собственность российской структуры ООО «АГР».

Ранее сообщалось, что Россия и Южная Корея могут возобновить прямое авиасообщение.