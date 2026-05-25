Цена на нефть резко упала на фоне переговоров США и Ирана

Цены на нефть заметно снижаются утром 25 мая на фоне возможного заключения мирной сделки между США и Ираном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8:10 (мск) уменьшились в цене на $5,94 (5,74%), до $97,6 за баррель. В пятницу, 22 мая, контракт подорожал на $0,96 (0,94%), до $103,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $5,97 (6,18%), до $90,63 за баррель. В пятницу их цена выросла на $0,25 (0,26%), до $96,6 за баррель.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.

 
