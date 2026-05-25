Индекс Мосбиржи обвалился до минимума с начала мая

Индекс Мосбиржи потерял 1% и впервые с 8 мая опустился ниже отметки в 2600 пунктов. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

К 16:51 мск индекс Мосбиржи снижался на 1% относительно предыдущего закрытия — до 2599,32 пункта.

В начале мая индекс Московской биржи показывал негативную динамику, достигнув многомесячных минимумовов. Тогда он опустился ниже отметки в 2600 пунктов впервые с ноября 2025 года.

Как пояснил в своем Telegram-канале директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, ключевым фактором ухудшения ситуации на российском рынке остается геополитика. Обострение риторики и новости вокруг российско-украинского конфликта, включая заявления о возможных ударах, усиливают неопределенность и «напрямую давят на аппетит к риску». При этом рост цен на нефть не дает прежней поддержки акциям, так как рынок закладывает инфляционные риски и жесткую позицию регуляторов.

Ранее российские банки снизили ставки по вкладам.