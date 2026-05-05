Индекс Мосбиржи обвалился до минимума с ноября

Индекс Московской биржи демонстрирует негативную динамику, достигнув многомесячных минимумовов. Впервые с ноября 2025 года он опустился ниже отметки в 2600 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 11:16 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 593,79 пункта (-1,03%), индекс РТС составлял 1 083,13 пункта (-1,03%).

Как пояснил в своем Telegram-канале директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, ключевым фактором ухудшения ситуации на российском рынке остается геополитика. Обострение риторики и новости вокруг российско-украинского конфликта, включая заявления о возможных ударах, усиливают неопределенность и «напрямую давят на аппетит к риску». При этом рост цен на нефть не дает прежней поддержки акциям, так как рынок закладывает инфляционные риски и жесткую позицию регуляторов.

Дополнительно давление формирует то, что индекс PMI в обрабатывающей промышленности остается ниже 50 и сохранение инфляционного давления, что ограничивает пространство для смягчения политики Центробанка и удерживает высокую ставку дисконтирования для акций, добавил эксперт.

Ранее российские банки снизили ставки по вкладам.

 
