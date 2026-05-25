Назван справедливый курс доллара

Финансист Селезнев назвал справедливым курс доллара в 80 рублей
Справедливый курс доллара при текущем соотношении ключевой ставки, бюджета и торгового баланса сейчас составляет 80 рублей, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Доллар по 80 рублей, — это по сути «справедливое» значение для текущего соотношения ставки, бюджета и торгового баланса. Чтобы курс американской валюты туда вернулся, достаточно сочетания двух факторов из четырех. Первый фактор — выход Минфина на полный объем покупок валюты по бюджетному правилу. Второй фактор — снижение ставки ЦБ на 50 базисных пунктов в июне. Третий фактор — это нормализация в Ормузском проливе и откат нефти вниз к $80 за баррель Brent. Четвертый фактор — это сезонное восстановление импорта к осени», — отметил Селезнев.

По его словам, любая комбинация из двух факторов вернет курс доллара в коридор 78–82 рубля уже к концу лета. Полноценный пробой долларом 80 рублей — это история сентября-октября, заключил Селезнев.

По данным Investing.com, 22 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 70,6 рубля. 20 мая он обрушился до 69 рублей. Почему это произошло и сколько доллар будет стоить дальше — в материале «Газеты.Ru».

