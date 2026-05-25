В России ожидают подорожания доллара летом

Летом рубль начнет дешеветь, курс доллара поднимется до 77–78 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Ожидаем постепенного ослабления рубля в течение лета, доллар может подорожать до 77–78 рублей. К концу года прогнозируем доллар по 82–83 рубля. Факторы курса — цикл снижения ключевой ставки ЦБ, восстановление импорта, оживление спроса и кредитования, сезонный рост расходов бюджета, компаний и населения в конце года. Для ажиотажных покупок долларов в настоящее время нет причин. Резкого удорожания валют не ожидается, рубль будет поддерживаться высокой экспортной выручкой», — отметил Смирнов.

По его словам, покупка валют на текущих уровнях выглядит целесообразной как под летние зарубежные поездки, так и для формирования валютной позиции. Для целей инвестиций лучше использовать не саму валюту, а валютные инструменты, например облигации российских компаний в иностранной валюте, заключил Смирнов.

По данным Investing.com, 22 мая курс доллара на внебиржевом рынке превышал 70,6 рубля.

