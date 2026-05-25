В ЛДПР начали борьбу с шринкфляцией в магазинах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить производителей и торговые сети из-за практики шринкфляции — скрытого уменьшения объема и веса товара при сохранении прежней цены. Соответствующее обращение политик направил на имя главы ФАС Максима Шаскольского, пишет ТАСС.

Слуцкий напомнил, что ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект «О честной цене», чтобы обязать магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, а за килограмм, литр или 100 г. Однако эту инициативу отклонили, отметил лидер партии. Он добавил, что следующим шагом стало письмо в ФАС.

«Мы требуем провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене», — сказал Слуцкий.

Политик обратил внимание, что практика шринкфляции затрагивает прежде всего товары повседневного спроса. В качестве примера он привел сокращение объема упаковок молока с 1 литра до 900-950 мл, сливочного масла — с 200 г до 180 г или 150 г. Шринкфляция в том числе затронула уменьшение веса плиток шоколада со 100 г до 90 г и даже 75 г.

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести единую упаковку на социально значимые товары — молоко, крупы, хлеб и яйца. По его словам, на полки магазинов следует вернуть привычные литры и килограммы. Также Миронов предложил указывать у каждого ценника в магазинах реальную стоимость товаров за килограммы и литры и обязать производителей писать на упаковке крупно и заметно, как предупреждения на пачках сигарет, информацию об уменьшении веса или объема товара, если такое произошло.

Ранее сообщалось, что россияне теряют более 1 трлн рублей ежегодно из-за уловок с ценниками.