В Госдуме хотят обязать производителей сообщать на упаковке об уменьшении товара

Депутат Миронов предложил стандартизировать упаковки молока, хлеба и яиц
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил ввести единую упаковку на социально значимые товары — молоко, крупы, хлеб и яйца. Необходимо заранее предупреждать граждан об уменьшении товара, заявил он.

«Обманывать всегда плохо. так называемая шринкнфляция, подорожание через уменьшение фактического количества товара при той же цене — это лишь одно из проявлений роста цен. И бороться здесь нужно с причиной, а не со следствием. Поэтому одна из наших ключевых инициатив — это снизить НДС на продукты питания до 5% против нынешних 10%. Также мы предлагаем ограничить торговую наценку в рознице 15% от цены производителя. Часть наших законопроектов и предложений касаются и самой шринкфляции. В частности мы требуем законодательно закрепить стандартную фасовку для социально значимых товаров, (молоко, крупы, масло, хлеб и яйца), чтобы на полки вернулись привычные литры и килограммы. Отдельно отмечу, что такую стандартизированную упаковку проще собирать для вторичной переработки», — отметил депутат.

Миронов также предложил указывать у каждого ценника в магазинах реальную стоимость товаров за килограммы и литры.

«Также мы предлагаем разработать для продуктов питания ГОСТ — добросовестная упаковка, и обязать производителей указывать на упаковке крупно и заметно, как предупреждения на пачках сигарет, информацию об уменьшении веса или объема товара, если такое уменьшение произошло. Предупреждающая надпись должна сохраняться на упаковке в течение минимум 12 месяцев с момента изменения веса или объема товара. Еще одна наша инициатива – обязать торговые ритейлеров указывать реальную стоимость товаров с разной фасовкой. Иными словами, у каждого ценника дополнительно должна быть указана цена за килограмм или литр. Некоторые крупные торговые сети уже пошли по этому пути, что стало их конкурентным преимуществом», — заключил он.

Накануне в соцсетях россияне обнаружили, что магазинная плитка шоколада уменьшилась в размерах — со 100 грамм до 73. При этом цена осталась прежней. Отмечается, что и газировка потеряла в объеме — 250 мл продается в банке вместо прежних 330.

Ранее Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей.

 
