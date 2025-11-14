На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне теряют более 1 трлн рублей в год из-за уловок магазинов

СПРФ: россияне теряют более 1 трлн рублей ежегодно из-за уловок с ценниками
true
true
true

Российские потребители все чаще выражают недовольство методами, используемыми торговыми сетями для скрытого повышения цен. Эти практики включают недобросовестное ценообразование и применение вводящих в заблуждение приемов оформления ценников, пишут «Известия» со ссылкой на обращение Союза потребителей России (СПРФ) к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Согласно данным СПРФ, ежегодный ущерб для граждан России от так называемой шринкфляции — уменьшения размера, веса или количества товара в упаковке для маскировки реального подорожания — оценивается в сумму до 1 трлн рублей. Следствием этой практики является появление на прилавках упаковок яиц по 9 штук, молочной продукции объемом 0,9 литра и аналогичных примеров.

В своем обращении общественная организация предлагает ввести обязательное указание цены продукта в пересчете на стандартные единицы измерения, такие как килограмм, литр или десяток. Кроме того, инициатива предусматривает установление единого формата оформления ценников, что позволит ограничить возможности продавцов по введению покупателей в заблуждение.

СПРФ также подчеркивает, что за второй квартал 2025 года средний вес упаковок с отечественными товарами сократился на 3%, и ожидается, что данная тенденция сохранится.

Ранее россияне ответили, что их раздражает в продуктовых магазинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами