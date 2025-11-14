Россияне теряют более 1 трлн рублей в год из-за уловок магазинов

Российские потребители все чаще выражают недовольство методами, используемыми торговыми сетями для скрытого повышения цен. Эти практики включают недобросовестное ценообразование и применение вводящих в заблуждение приемов оформления ценников, пишут «Известия» со ссылкой на обращение Союза потребителей России (СПРФ) к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Согласно данным СПРФ, ежегодный ущерб для граждан России от так называемой шринкфляции — уменьшения размера, веса или количества товара в упаковке для маскировки реального подорожания — оценивается в сумму до 1 трлн рублей. Следствием этой практики является появление на прилавках упаковок яиц по 9 штук, молочной продукции объемом 0,9 литра и аналогичных примеров.

В своем обращении общественная организация предлагает ввести обязательное указание цены продукта в пересчете на стандартные единицы измерения, такие как килограмм, литр или десяток. Кроме того, инициатива предусматривает установление единого формата оформления ценников, что позволит ограничить возможности продавцов по введению покупателей в заблуждение.

СПРФ также подчеркивает, что за второй квартал 2025 года средний вес упаковок с отечественными товарами сократился на 3%, и ожидается, что данная тенденция сохранится.

