Выручка российских IT-компаний снизилась впервые за несколько лет

В 2025 году российские IT-компании впервые за несколько лет столкнулись с падением совокупной выручки. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды» пишет газета «Коммерсантъ».

По данным источника, снижение затронуло компании с основными видами деятельности в области информационных технологий, разработке программного обеспечения (ПО) и сопутствующих услуг. Их совокупная выручка снизилась на ₽60 млрд или 0,75%, до ₽7,94 трлн. При этом в 2022–2024 годах отрасль демонстрировала уверенный рост: с ₽5,34 трлн до ₽8,01 трлн.

Участники рынка связывают стагнацию с изменениями в структуре отрасли. По словам гендиректора CorpSoft24 Константина Рензяева, появляется много небольших игроков в сфере искусственного интеллекта (ИИ), средние компании распадаются. Выручка падает у всех, а некоторые крупные фирмы создают фиктивные обороты для отчетности, отметил он.

Конкуренция смещается в простые ниши, где можно быстро получить результат. Компании не хотят вкладываться в сложные темы, отметил руководитель продуктового направления «Некстби» Евгений Сурков. По его словам, это может привести к дальнейшему снижению доходов.

Однако не все сегменты в минусе, пишет источник. Направления кибербезопасности и защиты ИИ продолжают расти опережающими темпами, добавил старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.

До этого газета «Ведомости» сообщила, что крупный российский разработчик ПО «Мойофис» готовится к массовому увольнению персонала. По данным издания, работу в компании смогут продолжить только сотрудники отдела техподдержки. Многие департаменты попали под сокращение практически в полном составе.

Ранее сообщалось, что российская «дочка» Intel терпит многомиллионные убытки.