Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Российский разработчик ПО сократит персонал из-за убытков

«Ведомости»: «Мойофис» готовится к массовому увольнению персонала
МойОфис

Крупный российский разработчик программного обеспечения (ПО) ООО «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «Мойофис») приготовился к массовому увольнению персонала. Об этом со ссылкой на письмо руководства, разосланное сотрудникам, сообщает газета «Ведомости».

Собеседник издания рассказал, что работу в компании смогут продолжить только сотрудники отдела техподдержки, а всем остальным придется искать новое место. Еще один источник подтвердил, что многие департаменты попали под сокращение практически в полном составе.

В апреле стало известно, что в 2025 году чистый убыток НОТ увеличился в три раза, до 4 млрд рублей, а выручка упала в два раза, до 1 млрд рублей.

В декабре 2024 года основатель и бывший генеральный директор компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров сообщил, что его фирма уволила всех топ-менеджеров, включая генерального директора, коммерческого директора и технического директора, в связи со стремительным падением выручки.

Ранее в РАЭК заявили, что Россия достигнет независимости от глобального интернета к 2028 году.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!