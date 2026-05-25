Российский разработчик ПО сократит персонал из-за убытков

Крупный российский разработчик программного обеспечения (ПО) ООО «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «Мойофис») приготовился к массовому увольнению персонала. Об этом со ссылкой на письмо руководства, разосланное сотрудникам, сообщает газета «Ведомости».

Собеседник издания рассказал, что работу в компании смогут продолжить только сотрудники отдела техподдержки, а всем остальным придется искать новое место. Еще один источник подтвердил, что многие департаменты попали под сокращение практически в полном составе.

В апреле стало известно, что в 2025 году чистый убыток НОТ увеличился в три раза, до 4 млрд рублей, а выручка упала в два раза, до 1 млрд рублей.

В декабре 2024 года основатель и бывший генеральный директор компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров сообщил, что его фирма уволила всех топ-менеджеров, включая генерального директора, коммерческого директора и технического директора, в связи со стремительным падением выручки.

