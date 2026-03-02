Российская «дочка» Intel терпит многомиллионные убытки

Американская компания Intel в России закрыла 2025 год с убытком в 28 млн рублей

Российская «дочка» американской компании Intel — АО «Интел а/о» — по итогам отчетности за 2025 год показала нулевую выручку и чистый убыток в 28 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Интел а/о» работает на российском рынке с 1992 года. В 2022 году Intel объявила о приостановке деятельности в России. При этом годом ранее выручка составила 5,7 млрд рублей, а прибыль — 491 млн рублей.

Intel — разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов. До 2022 года российском отделении компании работали 1200 сотрудников.

В январе 2026 года стало известно, что корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак.

Ранее Intel представила передовую Z-память.