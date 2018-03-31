Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли

Задержан и допрошен совладелец группы «Cумма» Зиявудин Магомедов. Об этом стало известно в пятницу, но официального подтверждения информации не было.

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Кроме того, в пятницу были проведены обыски «по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартирах и домах». В группе «Сумма» при этом утверждали, что бизнесмен не был задержан, но был вызван для «беседы со следователем».

«Магомедов действительно общался со следственными органами, но это был просто разговор», — утверждал в беседе ТАСС официальный представитель группы.

В субботу стало известно, опять же по данным ряда источников, что бизнесмен все-таки задержан — на 48 часов. Информацию о задержании предпринимателя на двое суток подтвердили источники РБК в центральном аппарате МВД, а также в компании-партнере группы «Сумма».

Следственные действия проводились в рамках «многоэпизодного дела». По одной из версий, Магомедова задержали в связи неуплатой налогов.

Обыски в группе «Сумма» проводились по делу о хищении более 752 млн руб. при строительстве «Арена Балтика» в Калининграде. Этот стадион возводится к чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

На прошлой неделе в налоговой службе сообщили о нарушениях со стороны принадлежащего группе Магомедова Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Портовый холдинг, по данным налоговиков, в 2014–2015 годах недоплатил почти 7 млрд руб. налогов и теперь должен в виде пени заплатить еще 2,47 млрд руб. Итого недоимка может составить 9,5 млрд рублей.

Обыски в офисах группы компаний «Сумма» ее представитель не подтвердила. «Без комментариев», — сказала «Газете.Ru» Екатерина Гришковец, руководитель департамента общественных связей. Она уточнила, что не располагает информацией о задержании , но во второй половине дня в субботу, возможно, появится новая информация по поводу ситуации в компании.

У Магомедова многопрофильный бизнес. Основные активы группы сосредоточены в портовом бизнесе, транспорте и логистике, ТЭК. Среди активов «Суммы» — транспортная группа Fesco, Новороссийский морской торговый порт (также третий по грузообороту портовый оператор Европы), а также контейнерный оператор «Трансконтейнер».

«Сумма» владеет долей более 25% в «Трансконтейнере» и намеревалась увеличить ее, но, как писали СМИ в начале февраля, интерес к оператору также есть у «Енисей Капитала» Романа Абрамовича и Александра Абрамова. В конце прошлого года компания купила долю «Трансконтейнера» у НПФ «Благосостояние».

В 2015 году Магомедов создал венчурный фонд Caspian VC Partners, инвестировавший в высокотехнологичные стартапы не менее $300 млн. В числе проектов фонда — DiDi, Uber, Diamond Foundry, Virgin Hyperloop One.

Магомедов входит в совет директоров Hyperloop One — компании, разрабатывающей сверхскоростную систему поездов, скорость движения которых теоретически может доходить до 1200 км/ч. Подконтрольный Магомедову Caspian Venture Capital вложил в проект свыше $140 млн.

Кроме того, «Сумме» принадлежат 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

В рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes Магомедов занял 63 место, его состояние оценивалось в $1,4 млрд. Зиявудин и его брат Магомед (состояние которого оценивается в $0,45 млрд) заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России.

Магомедов родился в Махачкале. В прошлом году там произошла смена руководства. Исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен депутат Госдумы четырех созывов Владимир Васильев. До избрания в парламент Васильев работал в МВД, дослужился до статс-секретаря - заместителя министра внутренних дел РФ. В октябре 2002 года руководил милицейским штабом, сформированным в связи с захватом террористами Театрального центра на Дубровке.

Васильев сменил Рамазана Абдудатипова, который руководил Дагестаном с 2013 года. Впервые с 1948 года первым лицом Дагестана стал человек, не принадлежащий ни к одной из трех самых многочисленных национальных групп республики.

На этой неделе стало известно, что в Дагестане возбуждено 155 уголовных дел по фактам коррупции среди местного руководства.

«В отношении 155 руководителей различного уровня возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности по 251 преступлению. Фигурантами 63 уголовных дел стали руководители и должностные лица республиканских министерств и ведомств, главы администраций городов и районов», — сказал глава МВД республики Абдурашид Магомедов.

Всего было выявлено 601 преступление, в суд направлены 459 уголовных дел. Не исключено, что ситуация вокруг группы «Сумма» связана со сменой руководства республики.