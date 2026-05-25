Яна Рудковская занялась гостиничным бизнесом

Продюсер Яна Рудковская зарегистрировала компанию «Русские сезоны» с уставным капиталом в один миллион рублей, чтобы заниматься гостиничным бизнесом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Продюсер и телеведущая Яна Рудковская 21 мая зарегистрировала в городе Обнинске Калужской области компанию «Русские сезоны». Основной вид деятельности организации: «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Яна Рудковская является единственным учредителем компании, уставной капитал составляет один миллион рублей. Также продюсер указана в качестве генерального директора фирмы», — сообщили в сервисе.

Там уточнили, что на данный момент Рудковская также является учредителем в компаниях «РДВ с», «Поста ДА Вип», «Планета Плюс», «Красота в деталях» и зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, она руководит академией фигурного катания «Ангелы Плющенко».

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

