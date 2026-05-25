Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Сарсембаев: Казахстан не будет взыскивать $1,4 млрд с «Газпрома»

Казахстан не будет исполнять решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который признал вынесенное ранее в Швейцарии арбитражное решение в пользу украинского «Нафтогаза» о взыскании с российского «Газпрома» около $1,4 млрд. Об этом заявил министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев в интервью порталу Zakon.kz.

По словам министра, в деле отсутствуют связи с юрисдикцией Астаны.

«Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи», — отметил он.

Сарсембаев пояснил, что правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией.

Он отметил, что «Газпром» не является участником МФЦА, спорная сделка не была совершена на его территории, спор не регулируется правом центра, а стороны не заключали соглашения о передаче дела в его суд.

Конфликт между «Нафтогазом» и «Газпромом» обострился после того, как в 2022 году украинская компания подала иск против российской за якобы задержку оплаты транзита газа. Кроме того, «Нафтогаз» инициировал взыскание с России $5 млрд по решению Гаагского суда за потерю активов в Крыму, включая мощности «Черноморнефтегаза» и подземные газовые хранилища на полуострове.

Ранее швейцарский суд отказал «Газпрому» в жалобе о выплате $1,37 млрд.