В Госдуме предложили выкупить пустующие новые квартиры и раздать нуждающимся

Государство могло бы выкупать нераспроданные квартиры в новостройках с дисконтом 20-30% от рыночной цены и передавать их на социальные нужды, заявил ТАСС зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата от ЛДПР, в крупных российских регионах простаивает и постепенно приходит в негодность от 49% до 67% нового жилья, в конечном итоге создавая убытки для застройщиков. Причины сложившейся ситуации Панеш видит в завышении цен девелоперами в надежде на быструю распродажу, высокой конкуренции в отдельных локациях, а также падении спроса из-за высоких ипотечных ставок и ужесточения требований к заемщикам.

Депутат предлагает комплексное решение — адресный выкуп государством нераспроданных квартир ниже себестоимости с их последующим переводом в фонды социального найма или передачей многодетным семьям, детям-сиротам и участникам СВО в порядке очереди.

В качестве дополнительных мер Панеш предложил создание условий для массового строительства арендного жилья со льготной ставкой и введение налоговых стимулов для застройщиков, снижающих цены на нераспроданные квартиры в новостройках.

Ранее в Центробанке признались, что даже их шокировали цены на квартиры в Москве.