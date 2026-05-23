Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Госдуме предложили выкупить пустующие новые квартиры и раздать нуждающимся

Депутат Панеш: государство могло бы выкупить нераспроданные квартиры на соцнужды
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Государство могло бы выкупать нераспроданные квартиры в новостройках с дисконтом 20-30% от рыночной цены и передавать их на социальные нужды, заявил ТАСС зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата от ЛДПР, в крупных российских регионах простаивает и постепенно приходит в негодность от 49% до 67% нового жилья, в конечном итоге создавая убытки для застройщиков. Причины сложившейся ситуации Панеш видит в завышении цен девелоперами в надежде на быструю распродажу, высокой конкуренции в отдельных локациях, а также падении спроса из-за высоких ипотечных ставок и ужесточения требований к заемщикам.

Депутат предлагает комплексное решение — адресный выкуп государством нераспроданных квартир ниже себестоимости с их последующим переводом в фонды социального найма или передачей многодетным семьям, детям-сиротам и участникам СВО в порядке очереди.

В качестве дополнительных мер Панеш предложил создание условий для массового строительства арендного жилья со льготной ставкой и введение налоговых стимулов для застройщиков, снижающих цены на нераспроданные квартиры в новостройках.

Ранее в Центробанке признались, что даже их шокировали цены на квартиры в Москве.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!