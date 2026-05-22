В Центробанке признались, что даже их шокировали цены на квартиры в Москве

Директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов назвал шокирующими цены на квартиры в Москве. Об этом он заявил на конференции «Время изменений: формула баланса», сообщает РИА Новости.

«Я, честно говоря, в шоке, ну вот по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение», — сказал представитель регулятора.

По его словам, совокупная сумма непогашенных обязательств покупателей перед застройщиками перестала стремительно увеличиваться, однако за год все равно выросла на четыре процентных пункта.

«Мы смотрим внимательно, как поведет себя эта рассрочка, потому что надо понять, люди вообще способны тянуть ее или нет», — пояснил он.

Представитель ЦБ РФ напомнил, что сейчас разрабатывается законопроект, согласно которому девелоперы будут обязаны передавать данные о продаже квартир в рассрочку в Бюро кредитных историй (БКИ), чтобы платежные обязательства граждан по этим сделкам учитывались при оценке их кредитного рейтинга и платежеспособности. Пока такую информацию может получить только банк, кредитующий застройщика, что не позволяет другим кредиторам правильно оценивать долговую нагрузку заемщика, пояснил Данилов.

