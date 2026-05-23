Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам назвали причину выбрать заграничный отдых этим летом вместо Сочи

Турэксперт Мкртчян: сильный рубль сделал отдых за границей выгоднее туров в Сочи
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Продажи заграничных туров на лето 2026 года выросли на 12% благодаря сильному рублю. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, укрепившаяся национальная валюта буквально подталкивает россиян к поездкам за рубеж, поскольку отдых за границей представляется более выгодным по сравнению с внутренним туризмом, где цены выставляются в рублях и за последнее время выросли на 10-15%.

В качестве примера он привел Сочи, где номер в пятизвездочной гостинице с завтраком на двоих в мае стоит около 15 тысяч рублей в сутки — как отель того же класса с форматом обслуживания «все включено» в Египте. В грузинском Батуми комната в отеле высшего класса с завтраком обойдется в 7 тысяч рублей — то есть вдвое дешевле.

Еще одной выгодной альтернативой сочинскому отдыху Мкртчян назвал поездки в Абхазии, где, по его словам, расходы будут на 25% ниже.

Самыми популярными у российских туристов направления в дальнем зарубежье эксперт назвал Турцию, Египет, Китай, Таиланд и Вьетнам.

Ранее в РСТ предсказали падение цен на курортах предстоящей осенью.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!