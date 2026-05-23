Россиянам назвали причину выбрать заграничный отдых этим летом вместо Сочи

Продажи заграничных туров на лето 2026 года выросли на 12% благодаря сильному рублю. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, укрепившаяся национальная валюта буквально подталкивает россиян к поездкам за рубеж, поскольку отдых за границей представляется более выгодным по сравнению с внутренним туризмом, где цены выставляются в рублях и за последнее время выросли на 10-15%.

В качестве примера он привел Сочи, где номер в пятизвездочной гостинице с завтраком на двоих в мае стоит около 15 тысяч рублей в сутки — как отель того же класса с форматом обслуживания «все включено» в Египте. В грузинском Батуми комната в отеле высшего класса с завтраком обойдется в 7 тысяч рублей — то есть вдвое дешевле.

Еще одной выгодной альтернативой сочинскому отдыху Мкртчян назвал поездки в Абхазии, где, по его словам, расходы будут на 25% ниже.

Самыми популярными у российских туристов направления в дальнем зарубежье эксперт назвал Турцию, Египет, Китай, Таиланд и Вьетнам.

