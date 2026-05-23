Лишь две страны в мире избежали майского спада производственной активности

Bloomberg: в мае почти во всех странах мира резко упала производственная активность
Мировая производственная активность в мае замедлилась или сократилась практически во всех странах, за исключением Великобритании и США. Об этом свидетельствуют данные S&P Global по индексам деловой активности (PMI), опубликованные и проанализированные Bloomberg.

Опросы менеджеров по закупкам от Австралии до Европы указали на усиление кризиса в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Наиболее тяжелая ситуация, как и в апреле, была зафиксирована в еврозоне, где неожиданно сильное падение показали Франция и Германия: производство в этих странах перешло в фазу сокращения.

Параллельно инфляционные опасения вывели доходность долгосрочных суверенных облигаций стран «Большой семерки» на двухдесятилетний максимум. Инвесторы, по наблюдениям агентства, воспринимают новый виток роста цен на фоне иранской войны как тревожный тренд, который усиливает нагрузку на мировую экономику, едва оправившуюся от предыдущего скачка.

Центральные банки Исландии и Индонезии повысили ставки (Джакарта — выше прогнозов), а Египет, Нигерия и еще несколько стран сохранили их без изменений.

Банки Японии столкнулись с беспрецедентным ростом кредитования, обгоняющим вклады, а три наиболее уязвимые экономики Азии — Индонезия, Филиппины и Индия — испытывают растущее давление из-за оттока капитала и падения валют.

Китай, по данным за апрель, показал замедление роста по всем направлениям, а потребительские настроения в США упали до рекордно низкого уровня.

