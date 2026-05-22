Глава ВТБ похвалил экономику России пикантным анекдотом про деда

Глава ВТБ Андрей Костин призвал позитивно оценивать состояние российской экономики и не уподобляться 80-летнему деду, который жаловался на свист в ушах. Этот анекдот банкир рассказал на конференции ассоциации банков России, видеотрансляция которой доступна на сайте организации.

По словам Костина, при оценке отечественной экономики следует учитывать западные санкции, которые действуют в отношении отдельных игроков финансового сектора еще с 2014 года.

«Мы это сейчас как бы нечасто любим говорить, но вообще санкции-то против банков введены не в 2022 году, а в 2014-м. Нас в 2014 году отрезали от внешних источников финансирования, 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. И на самом деле, конечно, военные расходы – мы тоже не можем этого не учитывать... Я считаю, что с учетом всех этих факторов надо быть довольным, как у нас развивается экономика», – поделился мнением глава ВТБ.

В противном случае, добавил он, критики российской экономики уподобятся 80-летнему деду из анекдота, который пришел к врачу жаловаться на свист в ушах во время секса.

«А вы что, аплодисменты ожидаете?» — процитировал Костин ответную реплику медика из анекдота.

По его словам, «в общей ситуации не до аплодисментов нам уже», и надо радоваться тому, что «свиста нет».

«Мы довольно неплохо работаем, развиваемся, поэтому в целом у меня положительная оценка, у Банка центрального тоже хорошая», – подытожил глава ВТБ.

«На Западе пусть свистят, а у нас аплодисменты должны быть», – пошутил модератор сессии – глава думского комитета по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Остальные участники заседания, среди которых была и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отреагировали на анекдот от Костина и шуточную ремарку Аксакова громким смехом.

