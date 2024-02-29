Экономист ответил анекдотом на заявление властей о снижении уровня бедности в России

В России радикально изменилась ситуация с уровнем бедности – это подтверждается высоким спросом на автомобили и развитием ипотечного кредитования, считает доктор экономических наук Иосиф Дискин. Так в беседе с Tsargrad.tv он отреагировал на слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России практически побороли бедность и перестроили экономику.

По данным Белоусова, в начале XXI века до 30% россиян (более 42 млн человек) жили за чертой бедности, а сегодня же эта доля составляет меньше 10%. Этот показатель продолжает снижаться, заверил вице-премьер. Дискин подтвердил, что ситуация изменилась, и привел в пример анекдоты.

«Самый лучший показатель – это анекдоты. Я думаю, все помнят этот известный анекдот: до чего [президент России Владимир] Путин довел страну… Раньше в кризис бежали покупать соль, мыло и спички, а теперь в кризис покупают квартиры, машины и телевизоры. Действительно, уровень, например, автомобилизации стал обычным для Восточной Европы, для среднеразвитых стран», – отметил экономист.

Это подтверждает и рост ипотечного кредитования, которое развивается не только в больших городах, добавил он. Третьим по важности показателем роста экономики и сокращения бедности он привел снижение уровня младенческой смертности.

«В 1990-е годы этот показатель был просто нашим позором. А сегодня уровень младенческой смертности в России намного ниже, чем в США. Более того, ситуация в этом отношении у нас теперь лучше, чем и в Западной Европе», – заявил Дискин.

Напомним, также Белоусов заявил об улучшении делового климата в России, а также подчеркнул, что по отношению к 2000 году объемы промышленного производства выросли в 2,5 раза.

Ранее Владимир Путин назвал ключ к преодолению бедности в России.