ЦБ и Минцифры обсуждают включение всех банков в «белые списки»

Набиуллина: ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в «белые списки»

Все российские банки должны быть включены в «белые списки». Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти «белые списки»... Надо будет продолжать диалог с Минцифры», — сказала Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России.

ЦБ и Минцифры находятся в постоянном диалоге, добавила она.

«Белые списки» в России — это перечни доверенных интернет-ресурсов, доступ к которым сохраняется во время ограничений или блокировок мобильного интернета. Официально этот механизм появился в России 5 сентября 2025 года, когда Минцифры опубликовало первую версию перечня разрешенных ресурсов.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор планирует повысить эффективность блокировки VPN до 92%. Согласно планам ведомства, к 2030 году пропускная способность систем фильтрации трафика должна достичь 831 Тбит/с.

