В Сбере рассказали о постепенном снижении зависимости рынка от льготной ипотеки

Анатолий Попов: в период высоких ставок рассрочка помогла поддержать спрос
В период высоких ставок рассрочка помогла поддержать спрос на квартиры, заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, зависимость рынка от льготной ипотеки постепенно снижается.

«Доля льготной ипотеки в выдачах на первичном и вторичном рынке снизилась с 86% в первом квартале 2025 года до 68% в первом квартале 2026 года. По мере снижения ключевой ставки роль рыночных программ будет расти, а зависимость рынка от субсидируемых инструментов — постепенно сокращаться», — сказал он.

Попов отметил, что также продолжает расти объем депозитов физлиц.

«На 1 апреля он составил 65,7 трлн рублей против 63,9 трлн рублей годом ранее», — заявил он.

По его словам, дефицит ликвидного залога у небольших подрядчиков остается главным барьером для активного финансирования ИЖС.

«Зонтичное поручительство ДОМ. РФ и развитие эскроу могут сделать рынок частного домостроения более доступным для банковского финансирования», — подчеркнул он.

Ранее Попов рассказал о постепенном восстановлении девелоперской активности.

 
