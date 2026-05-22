В Сбере нашли признаки восстановления девелоперской активности

Анатолий Попов: Сбер заключил с начала года 41 договор начального финансирования
Пресс-служба Сбера

Политика Банка России и снижение стоимости кредитов постепенно восстанавливают инвестиционную активность девелоперов, заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что Сбер с начала 2026 года заключил 41 договор начального финансирования на 121 млрд рублей.

«Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднее количество заключаемых кредитов выросло с 8 до 10 в месяц», — сказал он.

Попов добавил, что девелопмент переходит к более спокойной фазе.

«Базовый сценарий — мягкая посадка, стабилизация и рост цен в пределах инфляции. В такой среде выигрывать будут застройщики с запасом прочности и качественными проектами», — сказал он.

Также Попов рассказал, что Сбер в этом году заключил 512 договоров проектного финансирования на сумму 1,2 трлн рублей.

«За первые четыре месяца количество сделок выросло на 79%, а их сумма — на 100% к аналогичному периоду прошлого года. Это один из признаков восстановления активности девелоперов после периода охлаждения», — добавил зампред правления банка.

Попов подчеркнул, что банку важна не сама доля проданных квартир, а вся экономика проекта, включая долговую нагрузку, спрос в регионе, устойчивость финансовой модели и другие факторы.

 
