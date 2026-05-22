Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Севастополе вводят временное ограничение на продажу топлива

В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на АЗС
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Севастополе до 20 литров на один автомобиль ограничили продажу топлива на заправках сети ТЭС на фоне перебоев с поставками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

По его словам, на заправках сети АТАН имеются в наличии бензин марок АИ-92 и АИ-95. Однако дизельное топливо можно найти не на всех АЗС. На части заправок ТЭС есть 92-й бензин, а поставка АИ-95 и дизеля должна быть к вечеру 22 мая. Дизтопливо пока можно купить по талонам.

Губернатор призвал местных жителей «не создавать искусственный ажиотаж». Он отметил, что в настоящий момент существуют определенные логистические сложности, «причины которых известны». Развожаев заверил, что правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы быстро нормализовать обстановку.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов дронов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по центру БПЛА и объектам ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!