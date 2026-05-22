Россиян предупредили об ответственности за перепродажу картофеля

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова рассказала агентству «Прайм», что выращивание картофеля для себя не грозит штрафами, а продажа урожая без соблюдения правил может привести к административной ответственности.

По словам эксперта, при продаже картофеля дачник обязан использовать сертифицированные семена и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. За нарушение правил реализации семян предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей, а за незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации — от 500 до 2000 рублей. Контроль за соблюдением этих норм осуществляет Россельхознадзор. Как отметила Леонова, практика привлечения дачников к ответственности пока невелика, однако теоретически такой риск существует.

В апреле председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин заявил, что неправильное размещение мангала на дачном участке может привести к штрафу в размере до 15 тысяч рублей. В то же время в случае возникновения пожара или повреждения чужого имущества штраф может вырасти до 50 тысяч рублей.

