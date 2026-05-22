Россиянам напомнили, когда не надо платить налог при продаже земельного участка

Адвокат Ануфриев: россияне могут не платить налог при продаже участка через три года

Россияне могут не платить налог при продаже земельного участка, если владели им не менее трех лет и не использовали землю в предпринимательской деятельности. Срок считается с даты государственной регистрации права собственности. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Forseti & Ting Альберт Ануфриев.

По его словам, правила зависят от того, как человек использовал участок и каким способом он его получил: если земля была нужна для личных целей, например для дома, дачи или подсобного хозяйства, и не сдавалась в аренду, после трех лет владения НДФЛ с продажи платить не придется. Если участок находился в собственности меньше трех лет или использовался в предпринимательской деятельности, с дохода от продажи нужно уплатить НДФЛ по ставке 13%, предупредил адвокат.

При этом важно, как именно земля досталась владельцу.

«Если земельный участок был приобретен безвозмездно, то есть в дар или по наследству, то 13% рассчитываются от всей суммы, полученной по договору купли-продажи. Если участок был приобретен гражданином по возмездной сделке, налог необходимо будет уплатить только с разницы между ценой, которая была уплачена при покупке, и ценой, которая была выручена при продаже», — объяснил Ануфриев.

По его словам, например, если человек купил участок за 1 млн рублей, а продал за 1,3 млн рублей, налог будут считать не со всей суммы сделки, а с разницы в 300 тыс. рублей. Если же участок достался бесплатно, налоговая база будет другой: 13% начислят на сумму, указанную в договоре продажи, сказал адвокат.

Ануфриев предупредил, что занизить цену участка в договоре, чтобы уменьшить налог, не получится. По словам адвоката, налоговая будет смотреть не только на сумму в договоре, но и на кадастровую стоимость земли.

«Перехитрить налоговую инспекцию, указав в договоре купли-продажи цену земельного участка в 1 рубль, не удастся. Уже несколько лет в российском законодательстве существует презумпция, что кадастровая стоимость приравнена к рыночной стоимости. Если кадастровая стоимость вашего участка равна 1 млн рублей, не получится показать налоговой договор с ценой в 100 рублей для расчета налога», — отметил адвокат.

В таких случаях налог могут рассчитать исходя из кадастровой стоимости участка, заключил Ануфриев. Кроме того, продавца могут привлечь к ответственности за предоставление в налоговую заведомо недостоверных сведений, предупредил эксперт.

