Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам напомнили, когда не надо платить налог при продаже земельного участка

Адвокат Ануфриев: россияне могут не платить налог при продаже участка через три года
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут не платить налог при продаже земельного участка, если владели им не менее трех лет и не использовали землю в предпринимательской деятельности. Срок считается с даты государственной регистрации права собственности. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Forseti & Ting Альберт Ануфриев.

По его словам, правила зависят от того, как человек использовал участок и каким способом он его получил: если земля была нужна для личных целей, например для дома, дачи или подсобного хозяйства, и не сдавалась в аренду, после трех лет владения НДФЛ с продажи платить не придется. Если участок находился в собственности меньше трех лет или использовался в предпринимательской деятельности, с дохода от продажи нужно уплатить НДФЛ по ставке 13%, предупредил адвокат.

При этом важно, как именно земля досталась владельцу.

«Если земельный участок был приобретен безвозмездно, то есть в дар или по наследству, то 13% рассчитываются от всей суммы, полученной по договору купли-продажи. Если участок был приобретен гражданином по возмездной сделке, налог необходимо будет уплатить только с разницы между ценой, которая была уплачена при покупке, и ценой, которая была выручена при продаже», — объяснил Ануфриев.

По его словам, например, если человек купил участок за 1 млн рублей, а продал за 1,3 млн рублей, налог будут считать не со всей суммы сделки, а с разницы в 300 тыс. рублей. Если же участок достался бесплатно, налоговая база будет другой: 13% начислят на сумму, указанную в договоре продажи, сказал адвокат.

Ануфриев предупредил, что занизить цену участка в договоре, чтобы уменьшить налог, не получится. По словам адвоката, налоговая будет смотреть не только на сумму в договоре, но и на кадастровую стоимость земли.

«Перехитрить налоговую инспекцию, указав в договоре купли-продажи цену земельного участка в 1 рубль, не удастся. Уже несколько лет в российском законодательстве существует презумпция, что кадастровая стоимость приравнена к рыночной стоимости. Если кадастровая стоимость вашего участка равна 1 млн рублей, не получится показать налоговой договор с ценой в 100 рублей для расчета налога», — отметил адвокат.

В таких случаях налог могут рассчитать исходя из кадастровой стоимости участка, заключил Ануфриев. Кроме того, продавца могут привлечь к ответственности за предоставление в налоговую заведомо недостоверных сведений, предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что онлайн-покупки россиян за рубежом могут обложить НДС 22% уже с 2027 года.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!