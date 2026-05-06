Онлайн-покупки россиян за рубежом могут обложить повышенным НДС уже с 2027 года

«Ъ»: Минпромторг поддержал отказ от поэтапного повышения НДС на онлайн-импорт
Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) попросил премьер-министра Михаила Мишустина сразу ввести НДС в 22% на зарубежные интернет-покупки с 2027 года вместо трехлетнего поэтапного повышения. Обращение было передано в Минпромторг и получило его поддержку, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас продаваемые в интернете импортные товары стоимостью менее €200 освобождены от уплаты НДС, что делает их дешевле отечественных аналогов. С товаров дороже €200 взимается налог в размере 15%.

По предложению Минфина в 2027 году НДС на весь онлайн-импорт должен вырасти до 7%, с 2028 года — до 14%, а в 2029 году — до 22%. За поэтапный сценарий выступают Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и крупнейшие маркетплейсы. Они ссылаются на то, что доля импорта составляет лишь 3,8% оборота онлайн-торговли.

РСКО со своей стороны указывает на резкое падение производства: по данным Росстата, в прошлом году выпуск обуви в России сократился почти на четверть, а изделий из натуральной кожи — на треть. В начале нынешнего года снижение уже превысило 30% и 10% соответственно, а доля импортной обуви в продаже перевалила за 73%.

Если правительство выполнит просьбу РСКО, онлайн-заказы россиян из-за рубежа подорожают на 25–30%, считает глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Но радикальные меры могут дать обратный эффект — активизацию «серых» каналов импорта, предупредил президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

Ранее Путин ввел в России эксперимент по отсрочке уплаты НДС для импортеров.

 
